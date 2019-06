Le candidat d’Erdogan reconnaît sa défaite à l’élection municipale d’Istanbul

Après le dépouillement de plus de 97 % des bulletins de vote, le candidat de l’opposition, Ekrem Imamoglu, l’emporterait avec plus de 53 % des voix à l’élection municipale d’Istanbul. Le candidat du président turc a d’ores et déjà reconnu sa défaite. Ce résultat s’avère décisif pour l’avenir du pays.