Des incendies font au moins 50 morts en Grèce

23 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Au moins 50 personnes ont trouvé la mort et plus de 150 autres ont été blessées dans de violents incendies qui touchent la région de Mati, un petit village côtier touristique situé à une trentaine de kilomètres à l'est d'Athènes.