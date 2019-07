Macron félicite Johnson, souhaite "au plus vite" travailler avec lui

23 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a félicité "chaleureusement" Boris Johnson, élu mardi à la tête du Parti conservateur et successeur désigné de Theresa May à la tête du gouvernement britannique, et a souhaité pouvoir travailler "au plus vite" avec lui, notamment sur la question des crises internationales dont l'Iran.