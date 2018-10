Autorité palestinienne et Hamas pratiquent la torture, dit HRW

23 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Human Rights Watch (HRW), groupe de défense des droits de l'homme dont le siège est à New York, a accusé mardi les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne en Cisjordanie et du mouvement Hamas à Gaza de pratiquer des arrestations arbitraires et la torture systématique d'opposants politiques.