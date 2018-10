Xi Jinping inaugure le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao

23 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

Le président chinois Xi Jinping a inauguré mardi le pont reliant Hong Kong et Macao via Zhuhai, dans le sud de la Chine, l'un des plus longs ouvrages de ce type au monde vu comme une opportunité pour Pékin de réaffirmer la libéralisation économique du pays.