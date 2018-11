Le Qatar ne voit pas d'issue à la querelle avec l'Arabie saoudite

23 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Le Qatar ne voit pas d'issue à la querelle avec plusieurs de ses voisins du Golfe qui dure depuis plus d'un an, accusant l'Arabie saoudite de "comportement irréfléchi" et demandant que les commanditaires du meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi soient traduits en justice.