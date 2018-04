Macron reçu en grande pompe par Trump à Washington

24 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a été reçu lundi en grande pompe à Washington par Donald Trump au premier jour d'une visite d'Etat que la France et les Etats-Unis veulent riche en symboles et en démonstrations d'amitié en dépit des divergences persistantes sur l'Iran, le commerce et le climat.