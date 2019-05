Trump fait appel de la décision de justice sur ses revenus

NEW YORK (Reuters) - Donald Trump, trois de ses enfants et la Trump Organization ont fait appel vendredi de la décision de justice autorisant Deutsche Bank AG et Capital One Financial Corp à remettre les données financières les concernant à la Chambre des représentants.

Un juge de New York a estimé mercredi que le Congrès disposait de l'autorité suffisante pour exiger ces documents, autorisant ainsi les deux banques à les communiquer aux deux commissions de la Chambre des représentants qui en ont fait la demande le mois dernier.

Depuis qu'il a obtenu l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2016, Donald Trump refuse de dévoiler ses revenus. Aucune loi ne l'y oblige, mais il s'agit d'une tradition.