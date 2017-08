Abdelaziz Bouteflika n’est plus le centre du pouvoir

La confusion qui s’est installée ne peut se dissiper que par un retour à certaines certitudes. La plus évidente, qui reste le secret le mieux gardé dans le sérail, concerne le président Abdelaziz Bouteflika : celui-ci n’existe plus en tant qu’arbitre, encore moins comme centre de pouvoir. Il n’est plus en état d’accomplir le strict minimum pour sauver la face.