Seulement 2% des attaques terroristes frappent l’Europe occidentale

D’après un rapport publié par le National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), sur 13 400 attaques terroristes répertoriées en 2016, 269 ont frappé l’Europe occidentale, soit 2 %. Les zones les plus touchées sont le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (45 % des attaques), l’Asie du Sud (27 %) et l’Afrique subsaharienne (15 %). En termes de nombre de morts, le rapport est sensiblement le même. 34 676 victimes ont été recensées pour 2016, dont 238 en Europe occidentale (1 %), 19 121 au Moyen-Orient et Maghreb (55 %), 7 774 en Asie du Sud (22 %).