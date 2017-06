Le 12 juin 2016, 49 personnes mouraient et 58 autres étaient blessées dans un attentat visant la boîte de nuit LGBT The Pulse, en Floride, bien connue dans la communauté gay latino. Selon The New York Times, la communauté LBGT new-yorkaise a depuis tourné la page de sa douleur et de sa rage, renouant avec des fêtes et un sens de la communauté renouvelé et réunissant une nouvelle génération. « Je pense que cela a galvanisé la communauté et que cela nous a fait comprendre combien nous étions vulnérables, explique Tom Jackson, fondateur de la publication Gayletter. Cela peut arriver n’importe où. Cela nous a réunis. » Pour le collectif artistique « Papi Juice », qui vise les communautés queer marginalisées, leurs événements ont pris encore plus d’importance. « Nous voulions un créer un espace pour les personnes queer et trans de couleur, et les gens qui les aiment, du fait de notre frustration au sein des espaces gays traditionnels, où nous n’avions pas l’impression que nos valeurs, notre culture, la beauté de notre communauté étaient les bienvenues », explique l’un des fondateurs du collectif.