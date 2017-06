À Saint-Louis, un officier noir qui n’était plus en service a été blessé cette semaine par les tirs d’un officier blanc qui l’a pris pour un suspect, alors qu’il venait aider ses collègues, qui avaient fait l’objet de tirs de la part de suspects en voiture. L’officier noir de 38 ans n’était plus en service lorsqu’il a entendu un choc près de sa maison. Il s’est rendu sur les lieux en courant avec son arme de service pour tenter d’aider ses collègues, selon la police. Ces derniers poursuivaient une voiture volée dont les occupants leur avaient à deux reprises tiré dessus. Quand l’officier noir est arrivé, deux fonctionnaires lui ont demandé de s’allonger sur le sol, puis, l’ayant reconnu, lui ont dit de se relever et de venir vers eux. C’est à ce moment qu’un troisième officier est arrivé et lui a tiré dessus, « ne le reconnaissant apparemment pas ». « Dans le rapport de police, il n’y a pour l’instant aucune description de la menace qu’il pouvait représenter, a dit son avocat Rufus J. Tate Jr. Donc nous avons un réel problème. Cela fait l’objet d’un débat national depuis deux ans. Il existe cette perception qu’un homme noir doit être automatiquement craint. » C’est dans la banlieue de Saint-Louis, à Ferguson, qu’un officier blanc avait tué un adolescent noir non armé, Michael Brown, il y a trois ans, provoquant des mois de manifestations.