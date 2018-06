Turquie: Les observateurs de l'OSCE parlent d'une campagne inéquitable

25 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Les conditions dans lesquelles s'est déroulée la campagne pour les élections présidentielle et législatives turques de dimanche, remportées par le chef de l'Etat sortant Recep Tayyip Erdogan et son parti, n'ont pas été équitables, jugent les observateurs de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).