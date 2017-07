Libye: accord pour des élections sous l'égide de Macron

C’est une première, et une victoire, au moins symbolique, pour Emmanuel Macron. Sous la houlette du président de la République, les deux principaux protagonistes de la crise en Libye, réunis mardi près de Paris, sont parvenus à signer une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu et à la convocation d’élections. Mais ce premier pas est très loin de régler l’instabilité politique et sécuritaire qui sévit dans le pays depuis l’intervention militaire française en 2011.