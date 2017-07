Ukraine: Réunion au "format Normandie" pour relancer le dialogue

25 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Les présidents français, russe, ukrainien et la chancelière allemande ont réaffirmé lundi leur soutien à la mise en œuvre des accords de Minsk en vue d’un règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine et ont adopté une série de mesures pour faciliter la reprise du processus, lors d'un entretien téléphonique, rapporte l'Elysée dans un communiqué.