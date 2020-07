Figures de la dissidence. Vladimir Boukovski et les crimes de la psychiatrie soviétique

Charismatique et suractif, Vladimir Boukovski passe douze années, entre 1963 et 1976, entre hôpitaux psychiatriques, camps et prisons. Il est celui qui va révéler au monde le détail et l’ampleur de la répression psychiatrique en URSS. Ce système méthodiquement construit, jusqu’à l’invention d’une « science » nouvelle, achève de ruiner l’image de l’Union soviétique.