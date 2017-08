Une offensive de rebelles rohingyas fait 71 morts en Birmanie

25 août 2017 Par Par Agence Reuters

Cinquante-neuf assaillants et 12 membres des forces de l'ordre birmanes ont été tués vendredi dans l'attaque simultanée de 30 commissariats de police et d'une base militaire de l'Etat de Rakhine par des rebelle musulmans, rapportent l'armée et le gouvernement.