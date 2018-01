Second tour serré de la présidentielle en République tchèque

26 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le second tour de l'élection présidentielle en République tchèque, qui a débuté vendredi, s'annonce très serré entre le candidat pro-européen Jiri Drahos et le président sortant Milos Zeman, partisan de relations plus étroites avec Pékin et Moscou.