Depuis la mort de Michael Brown, un jeune Noir de 18 ans non armé tué le 9 août 2014 par un policier de Ferguson (États-Unis), les caméras piétons équipent de plus en plus de voitures de police et de policiers américains. Beaucoup avaient espéré que ces vidéos apporteraient des réponses claires à la justice dans les cas de possibles bavures policières. Le New York Times pointe que dans trois affaires où des policiers ont été récemment jugés pour avoir tué par arme à feu des citoyens, les vidéos ont joué un rôle essentiel. Sans elles, il n'y aurait même sûrement jamais eu de procès.