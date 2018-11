May appelle les députés britanniques à soutenir l'accord sur le Brexit

26 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

La Première ministre britannique Theresa May va demander lundi aux députés de la Chambre des Communes de faire un choix: soutenir l'accord sur la sortie de l'Union européenne ou le rejeter, ce qui ramènerait le Royaume-Uni au "point de départ", avec "plus de divisions et d'incertitudes".