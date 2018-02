Vers la réouverture de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem

27 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le gouvernement israélien a suspendu un projet de réforme fiscale et foncière dénoncé par les Eglises du pays et qui a entraîné la fermeture de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, site de la crucifixion et du tombeau du Christ selon la tradition.