Corées: Moon et Kim s'engagent sur la voie de la paix

27 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont engagés sur la voie de la réconciliation vendredi, promettant la "dénucléarisation complète" de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix "permanente" et "solide" entre leurs pays toujours techniquement en guerre.