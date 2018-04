Grèce: Plus de migrants arrivés par les terres que par la mer, selon le HCR

27 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Le nombre de réfugiés et de migrants parvenus en Grèce ce mois-ci via la frontière terrestre avec la Turquie d'Europe a été plus important que celui des arrivées par la mer, a déclaré vendredi le Haut Commissariat des réfugiés aux Nations unies (HCR).