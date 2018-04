Un Palestinien tué, 200 blessés à la limite Gaza-Israël, selon des médecins sur place

27 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Un Palestinien a été tué par balles et près de 200 autres ont été blessés, vendredi le long de la limite entre la bande de Gaza et Israël, dans des tirs israéliens et des jets de gaz lacrymogènes, ont rapporté des médecins palestiniens.