Les ONG appellent l'Europe à changer de cap sur l'accueil des migrants

27 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Le Conseil européen de jeudi et vendredi risque de marquer une nouvelle étape dans la dégradation des droits des réfugiés, mettent en garde mercredi des associations d'aide européennes, invitant les Etats membres à changer de cap pour éviter de sombrer "un peu plus dans une crise morale et politique".