Deux "Realos" élus codirigeants des Grünen en Allemagne

28 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Les délégués des Verts allemands, réunis samedi en congrès à Hanovre, ont rompu avec la tradition et élu à leur tête deux "Realos", Robert Habeck et Annalena Baerbock, qui incarnent une ligne plus centriste susceptible de gouverner un jour en coalition avec les conservateurs.