Dix morts et 80 blessés dans des combats à Aden au Yémen

28 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Au moins dix combattants ont été tués et plus de 80 autres blessés dans des affrontements survenus dimanche entre groupes armés yéménites alliés à l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis, à Aden dans le sud du Yémen, a-t-on rapporté de source médicale.