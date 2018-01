Syrie: Reprise de violents combats dans la Ghouta orientale

28 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Les combats entre forces gouvernementales syriennes et rebelles ont repris de plus belle dimanche dans la Ghouta orientale, dernier bastion insurgé près de Damas, après une brève accalmie suite à des informations sur un possible cessez-le-feu.