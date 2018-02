Kushner dépossédé de son habilitation de sécurité

28 février 2018 Par Par Agence Reuters

Jared Kushner, gendre et proche conseiller de Donad Trump, a perdu son droit d'accès aux dossiers les plus confidentiels de la Maison blanche, devenue plus vigilante sur ses procédures d'habilitation, a-t-on appris mardi de deux sources bien informées.