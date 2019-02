Été 2012. L’homme d’affaires Gérard Lopez, alors connu pour être le patron de l’écurie de Formule 1 Lotus, dévoile ses ambitions footballistiques dans le Financial Times : 500 millions d’euros pour « investir dans des entreprises qui soutiennent et proposent des services aux clubs et acheter des clubs pour les rendre profitables ». Mangrove Founders est la structure qui va regrouper ses activités dans le ballon rond.