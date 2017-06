« Le pays est comme un bateau ivre. Il n’y a plus de mécanisme d’équilibre et de contrôle au sommet de l’État. On assiste à une désinstitutionnalisation étatique », dénonce l'historien Hamit Bozarslan dans un entretien au quotidien suisse Le Courrier. Pour cet historien réputé, spécialiste de la Turquie, « il n’y a plus aucune possibilité d’enrayer les dérapages. On le constate dans la spirale des purges : de plus en plus de gens proches du régime sont accusés d’être des ennemis de l’intérieur. Des juges qui ont arrêté des ennemis de l’État sont aujourd’hui considérés eux-mêmes comme tels. On a l’impression d’être face à une machine devenue folle. »