Au Malawi, État d’Afrique australe situé entre le Mozambique et la Tanzanie, une pratique traditionnelle appelée « kusasa fumbi », ou « purification sexuelle », oblige les femmes a subir une relation sexuelle non consentie ni protégée au moment de leurs premières règles, à la mort de leur conjoint ou avant de construire une nouvelle maison. Ces viols reconnus par la tradition sont exécutés par des « hyènes », « fisi » dans la langue locale, des hommes payés par la famille pour accomplir leur sinistre office, rapporte Le Monde, qui consacre une série de quatre épisodes à cette coutume qui était autrefois répandue en Afrique de l’est, notamment au Kenya et en Tanzanie.

Aujourd’hui, la « purification sexuelle » est en voie de disparition, mais elle subsiste au sud du Malawi, région la plus pauvre du pays, bien qu’elle soit interdite par la loi. Cette odieuse pratique a entre autres pour conséquence de propager le sida – près de 10% de la population est infectée par le VIH.