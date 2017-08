Huit morts dans un attentat revendiqué par l'EI à Bagdad

28 août 2017 Par Par Agence Reuters

Un attentat à la voiture piégée, revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), a fait lundi au moins huit morts et 25 blessés sur un marché du quartier chiite de Djamila, dans l'est de Bagdad, a-t-on appris de sources policières et médicales.