Italie: Parti démocrate et M5S annoncent un accord pour gouverner

28 août 2019 Par Par Agence Reuters

Le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate ont annoncé mercredi un accord en vue de former un nouveau gouvernement de coalition en Italie, avec l'objectif d'éviter des élections anticipées à l'automne et de réduire les incertitudes sur le plan budgétaire et économique.