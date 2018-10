USA: Le tireur de la synagogue de Pittsburgh inculpé

28 octobre 2018 Par Par Agence Reuters

L'homme qui a ouvert le feu samedi matin dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, faisant 11 morts et six blessés, en criant des slogans antisémites, a été inculpé de près d'une trentaine de chefs d'accusation dont violence par armes à feu et violation des droits civiques.