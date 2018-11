Nombre record de cas de sida en Europe de l'Est l'an dernier

28 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de 130.000 personnes ont contracté le virus du sida en Europe de l'Est l'an dernier, un nombre record de cas pour la région, rapportent l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) dans un rapport publié mercredi.