Le président sud-coréen dénonce l'accord sur les femmes de réconfort

28 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

L'accord conclu en 2015 entre la Corée du Sud et le Japon pour solder le contentieux né de l'exploitation sexuelle de Sud-Coréennes avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale par le Japon présente de graves imperfections et il doit être amélioré, a déclaré jeudi le président sud-coréen, Moon Jae-in.