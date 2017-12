Quatorze musulmans bosniaques inculpés pour crime de guerre

28 décembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le parquet de Sarajevo a inculpé jeudi 14 anciens officiers et soldats musulmans bosniaques pour meurtres présumés, actes de torture et persécutions commises contre des Serbes de Bosnie dans la région de Konjic durant la guerre civile entre 1992 et 1995.