Brexit: L'UE attend de Londres des propositions "exploitables"

29 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Theresa May doit présenter des propositions "exploitables" sur le Brexit afin de surmonter d'"importantes et sérieuses" divergences avec l'Union européenne et éviter que la Grande-Bretagne ne sorte du bloc sans accord, a déclaré vendredi le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier.