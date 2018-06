Les forces d'Haftar disent s'être emparées de Derna, dans l'Est libyen

29 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Le chef de guerre libyen Khalifa Haftar a déclaré jeudi que ses forces s'étaient emparées de la ville de Derna, dernière grande ville de l'Est libyen qui échappait encore à son contrôle et que tenait jusque là une coalition de combattants locaux et de djihadistes.