L’équipage du navire «anti-réfugiés» pourrait être armé

« L’initiative “Defend Europe” a fait l’objet de campagnes de financement participatif au printemps pour récolter des fonds, via Paypal et un compte domicilié au Crédit mutuel. Suite à l’indignation suscitée, ces deux organismes ont gelé ou fermé les comptes de “Defend Europe” courant juin. La plateforme de financement participatif Patreon, dont le siège est à San Francisco, vient à son tour de bloquer un compte récoltant des fonds pour “Defend Europe”, après avoir été alerté par les Britanniques de Hope not Hate.