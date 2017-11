Une coalition de gauche remporte les législatives en Islande

29 octobre 2017 Par Par Agence Reuters

Les Islandais ont sanctionné samedi aux élections législatives le gouvernement de centre-droit sortant, mis en cause dans des scandales, en élisant un Parlement fragmenté où une coalition de gauche disposera de la plus courte majorité possible, selon les résultats définitifs du scrutin publiés dimanche.