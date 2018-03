Au Kosovo, l'extradition de six Turcs fait des vagues

30 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Le Premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj, a limogé vendredi le ministre de l'Intérieur et le chef des services secrets après l'arrestation et l'extradition de six ressortissants turcs, a-t-on appris de source gouvernementale.