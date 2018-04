Première réunion du Conseil national palestinien depuis 22 ans

30 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Le Conseil national palestinien (CNP) se réunit pour quatre jours à partir de lundi, une première depuis 22 ans, et va tenter d'afficher une image d'unité face à Israël et aux Etats-Unis malgré les absences et les divisions internes.