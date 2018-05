Faibles signes d'amélioration de la crise politique en Italie

30 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Les discussions pour former un gouvernement et trouver une solution à la crise politique en Italie montraient de faibles signes d'amélioration mercredi alors que le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la Ligue ont repris leurs concertations.