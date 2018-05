Retour au calme à Gaza après une médiation égyptienne

30 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le calme était revenu le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël mercredi matin à la faveur d'un cessez-le-feu négocié par l'Egypte pour mettre fin aux plus intenses échanges de tirs entre Israéliens et Palestiniens depuis la guerre de 2014.