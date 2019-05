La Croix Rouge alerte sur le sort de migrants bloqués en Bosnie

30 mai 2019 Par Par Agence Reuters

Des milliers de migrants et réfugiés bloqués en Bosnie vivent dans des conditions précaires et certains d'entre eux sont morts, rapporte jeudi la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).