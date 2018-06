A BORD D'AIR FORCE ONE (Reuters) - Donald Trump ne veut pas perdre de temps pour remplacer Anthony Kennedy qui a fait savoir mercredi qu'il entendait prendra sa retraite et le président américain a indiqué vendredi à la presse que la liste des prétendants se rétrécissait et qu'il prendra sa décision très rapidement, sans doute d'ici le 9 juillet.