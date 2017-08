Le Conseil de sécurité condamne le tir de missile nord-coréen

30 août 2017 Par Par Agence Reuters

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné mardi le tir par la Corée du Nord d'un missile qui a terminé sa course dans l'océan Pacifique après avoir survolé le Japon et prié Pyongyang de cesser ces tirs et de mettre un terme à ses programmes nucléaires et balistiques.