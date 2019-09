Russie: La peine infligée à l'acteur Oustinov allégée en appel

30 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

La justice russe a annulé en appel, lundi, la peine de trois ans et demi de prison infligée en première instance à l'acteur Pavel Oustinov, commuée en une sanction plus légère d'un an avec sursis.